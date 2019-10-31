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صحيفة إسبانية توجه ضربة مدوية إلى ثلاثي ريال مدريد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:15 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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وجهت تقارير إسبانية اليوم الخميس ضربة قوية إلى ثلاثي ريال مدريد فينسيوس جونيور وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز".

 

صحيفة إسبانية توجه ضربة مدوية إلى ثلاثي ريال مدريد


وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم: "رودريجو يتقدم على فينيسيوس، بيل ولوكاس في صراع المركز الأساسي".

 

وتابعت: "رودريجو يشارك أساسيًا لأسباب بدت جليةً في مشاركاته مع ريال مدريد حيث لخصها في وقتٍ قصير أمام أوساسونا وأكدها في مشاركتين أساسيتين تواليًا سجل خلالهم هدفين وقدّم أداءً راقيًا للاعبٍ يبلغ من العمر 18 عامًا أتى من البرازيل لفريق ريال مدريد الأول بعدما لعب 180 دقيقة بالكاستيا".

 

وأضافت: "هذا ويحصل رودريغو على دعم الأرقام والبيانات التي تظهر بأنه يتفاهم كثيرًا وبشكل جيد مع الزملاء، يختار تسديداته بدقة مسددًا 6 تصويبات سجل منها هدفين ويصنع لنفسه المساحات في الدفاع".

 

وواصلت: "أمام ليجانيس، قطع رودريغو 11.6 كم وهو رقمٌ اعتدنا على رؤيته من لاعبِ وسط أكثر من المهاجمين. الالتزام بالواجب الدفاعي يُعد أمرٌ نادر الوجود بين المهاجمين خاصةً إن كان لاعبًا أتى من المدرسة الأمريكية الجنوبية الأقل تكتيكًا وانضباطًا من نظيرتها الأوروبية".

 

وتابعت: "بذلك، نجد أن رودريجو يقدم تضحية لوكاس والتزامه الدفاعي بجانب أدوار بيل وفينيسيوس الهجومية فهو يراوغ، يصنع ويسجل أيضًا. رحيل الويلزي المتوقع قريبًا يفتح المجال للبرازيلي ليواصل الاحتفاظ بمكانه الأساسي خاصةً وأن مستوياته على الجناح الأيمن أفضل بكثير من التي قدمها فينيسيوس".

 

وتابعت: "تفاهم رودريجو مع بنزيما وهازارد في ازدياد أيضًا فقد ترابط مع كريم في الهدف الأول متبادلًا الأدوار بينه وبين الفرنسي وفي الشوط الثاني أظهر البرازيلي تناغمه مع البلجيكي من خلال تبادلهما المراكز".

 

واختتمت: "ليس لديّ مركزًا مُفضّل، اليوم بدأت على الجناح الأيمن ثم تبادلته مع هازارد. أنا أستمتع يمنةً ويسرى." - هكذا كان حديث رودريغو بعد المباراة. زيدان، زملاؤه والنادي سعداء بكيفية تعامله بصبرٍ مع الأسابيع التي لم يلعب فيها والهدوء الذي يتصرف به".

 

 

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