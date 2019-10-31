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برعاية "عاشور" و"نصر".. انطلاق تدريب المحامين وكلاء المستثمرين بالقاهرة والإسكندرية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:17 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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تستكمل لجنة التدريب بالنقابة العامة للمحامين، تنفيذ دوراتها التدريبية للمحامين وكلاء المستثمرين، ضمن برنامجها "محامي المستقبل"، الذي ينفذ برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

وقال عبد الجواد أحمد، مقرر لجنة التدريب، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم عقد دورة تدريبية بالقاهرة، ومن المقرر عقد أخرى السبت بالإسكندرية، لافتا إلى أن هذا النشاط التدريبي يأتي ضمن سلسلة برنامج إعداد المحامين وكلاء المستثمرين من أجل خلق فرص عمل جديدة المحامين في مجال الاستثمار، مما يعظم من دور المحامين في الإسهام في تعظيم جهود الدكتورة سحر نصر وقيادات هيئة الاستثمار لتطوير وخلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمار في مصر، مثمنا الجهد المبذول من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي، للهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف أحمد، أن الدكتورة علا القبرصي، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ساهمت في تفعيل ومتابعة تنفيذ البروتوكول، وتقديم تسهيلات متعددة لنجاح البرنامج عقب الاجتماع معها أوائل الشهر الحالي، مما ساهم في التوسع في تنفيذ البرنامج على مستوى فروع هيئة الاستثمار بجميع المحافظات.

وفي سياق ذات صلة، أكد المحامون المشاركون في الدورة صباح اليوم، على توجيه الشكر للنقيب سامح عاشور ومجلسه، والدكتورة سحر نصر، وجميع قيادات الهيئة، لتوفير فرص التدريب.
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