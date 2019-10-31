أستاذ اقتصاد: التصنيع ومعدلات الفقر أبرز التحديات أمام الدولة المصرية

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن هناك تحسن في العديد من مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معدل البطالة 7.5% وهو الأقل خلال 30 عاما، ومعدل التضخم هو الأقل في 12 عاما، ومصر بها ثالث أعلى معدل نمو في العالم، وأعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذه المؤشرات تؤكد أننا على الطريق الصحيح.



وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن هذه المؤشرات لها مجموعة من الدلالات تتمثل في أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016، وكان وقتها أقل احتياطي نقدي من التسعينيات، ليصبح الآن أعلى احتياطي نقدي لمصر في تاريخها.



وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر تواجه تحديان كبار خلال الفترة القادمة يتمثلان في التصنيع ومعدلات الفقر، مشيرًا إلى أن عام 2019 عام التركيز على القرى الأكثر فقرًا، مشددًا على أنه من الهام التركيز خلال الفترة القادمة على التصنيع وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة.

