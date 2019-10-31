Advertisements
Advertisements
Advertisements

المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
نظم العاملون في المتحف المصري الكبير، صباح اليوم الخميس احتفالية بمناسبة التقدم والإنجاز الكبير في حجم الأعمال الإنشائية للمشروع الذي أطلق عليه المراقبون من الداخل والخارج مشروع القرن، ويأتي هذا الحجم في الإنجاز والتقدم الملحوظ خصيصًا به بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه الإشراف على المشروع والمنطقة المحيطة به.

ويجري العمل في الأعمال الإنشائية للمشروع علي قدم وساق، وفقًا لخطة طموح وضعتها الدولة للانتهاء منه وافتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وقد قاربت أعمال الإنشاءات الهندسية علي الانتهاء بنسبة ٩٥٪، فيما تسير عمليات نقل وترميم الآثار والتجهيز لسيناريو العرض المتحفي بصورة منتظمة، حيث أن آخر دفعة من القطع الأثرية وصلت للمتحف 140 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير.

وفاجأ العاملون بالمتحف الكبير اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة بالاحتفال بيوم ميلاده، حيث يتصادف اليوم مع عيد ميلاد اللواء حيث قدم له العاملون بالمشروع التهنئة، ووجهوا له الشكر علي ضبط إيقاع العمل في المشروع، مما أدى إلى تحقيق نسب إنجاز يشهد لها الجميع.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع، ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
المتحف الكبير يحتفل بتقدم أعمال الإنشاءات.. وحفل خاص للواء عاطف مفتاح (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاثار وزارة الاثار المتحف المصري الكبير المتحف الكبير الاثار

أخبار تهمك

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 22 ساعة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يغيب عن مران الزمالك .. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعتين

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 10 ساعة

استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ أقل من ساعتين

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

موضوعات متعلقة

شركات السياحة تغير خريطتها مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير

شاهد.. أولى الرحلات المدرسية تصل إلى المتحف المصري الكبير

"مغامرة في المتحف الكبير".. فعالية لأطفال المدارس وشهادة "صداقة" لكل طالب

"مغامرة المتحف المصري الكبير".. يوم تثقيفي للأطفال

جولة لقرينة رئيس وزراء اليونان في المتحف المصري الكبير

140 قطعة أثرية جديدة تصل إلى المتحف المصري الكبير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

03:41 م

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status