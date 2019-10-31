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البرلمان الدولي يشيد بجهود الأزهر في دعم السلام العالمي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:15 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير مختار عمر، كبير مستشاري الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي.

في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر، بالسفير مختار، معربا عن تقديره للدور الكبير الذي يبذله الاتحاد لتحقيق قيم السلام وحقوق الإنسان وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار والتعاون والعمل البرلماني.

من جانبه، أعرب السفير مختار عمر، عن تقديره لدور الأزهر الرائد في ترسيخ قيم العيش المشترك، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر الحكيمة لنشر ثقافة التسامح بين مختلف الدول والشعوب، مبديا استعداد اتحاد البرلمان الدولي للتعاون المشترك في نشر وإرساء المبادئ السامية التي أقرتها وثيقة الأخوة الإنسانية.
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