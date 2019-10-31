بعد 5 أيام من طرحه.. كليب "السلطان" لـمحمد رمضان يتجاوز 6 مليون مشاهدة





شارك في غناء الأغنية الفنانة العراقية نور ستارز، والتي جسدت دور زوجة السلطان، وظهر محمد رمضان خلال الكليب في ثوب السلطان وهو ويرقص مع الجواري، الكليب تم تصويرة في مدينة مراكش بالمغرب، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، إخراج الفيديو كليب لكريم الحسيني.





أعمال رمضان القادمة



يستعد رمضان لتصوير مشاهده في فيلم "أسد أسود"، ولم يستقر على الأبطال الذين سيشاركونه العمل حتى الأن، والفيلم من "تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب.



أخر أعمال رمضان الغنائية



يذكر أإن أخر أعمال محمد رمضان كانت أغنية "إنساي"، التي طرحها علي طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع سعد لمجرد، وحققت نسب مشاهدة عالية، على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي أول تعاون فني مع سعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجر، وإخراج الفيديو كليب لكريم الحسيني.



أخر أعمال محمد رمضان الدرامية



كانت أخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "زلزال" الذي شارك به خلال شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، وشارك في بطولته هنادي مهني، وأحمد صيام، وحلا شيحة، وماجد المصري، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.



كلمات كليب السلطان



العبد لله السلطان السلطان السلطان

أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين

وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين



شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين

أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين



أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي

في الغابة الأسد ملك ما اتعلمش إنه يطاطي



المكسب عندي غية مش هحلكوا المرة دي

كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي



مطلوب منافس أو محارب أو مقاتل

أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل



مكمل لسه في الطريق عمال أماطل

أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل



طاير لفوق سكتي سالكة سالكة

ما شفتش حد فيكم ماركة ماركة

أنا الصحيح والباقي فكة فكة

يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة



أنا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي

ولسة ما اتخلقش اللي يأخذ مكاني



أنا بجري بأقصى سرعة بكل عزم بكل طاقة

نمبر ون هيفضل دايمًا اسمي في البطاقة



نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي

انك مشغول باسم ده دليل نجاح خطتي



نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك

ملمحش وشك في حتتي



طاير لفوق سكتي سالكة سالكة

ما شفتش حد فيكم ماركة ماركة

أنا الصحيح والباقي فكة فكة

يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة





كلمات أغنية "إنساي"



مهما نطول هتكون اخرتها ايه

كنت متعود اني اسمع وافوت

بس المرة دي قلبي هدوس عليه

غندير اللي فراسي Easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي الايام تدور وتوريك



غندير اللي فراسي إيزي نعيش بلا بيك

خليك ناسي الايام تدور وتوريك



انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي



انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي



انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا

علي فكرة ناسي اسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا



لو روحتي قولتلهم اني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك



سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي على مين الأسطورة والمعلم



قمة الغباء انك تفتكري انك في بالي

ولا في خيالي م الآخر



انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي



بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني

Niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي Valide

متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي Yeey



دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن

انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن







تخطى فيديو كليب "السلطان" لمحمد رمضان أكثر من 6 مليون مشاهدة، بعد أن طرحه منذ أيام من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك يوم الأحد الماضي.