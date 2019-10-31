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غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الفتح

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:56 م
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الهلال والفتح
الهلال والفتح
أميرة فطيم
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يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره الفتح، مساء اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح

وسيفتقد الهلال لخدمات كلا من؛ جيوفينكو، وسالم الدوسري، وعمر خربين، ومحمد كنو، وهيون سو، وجوميز بسبب معانتهم من الإصابات.

ومن المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وعبد الله الحافظ، ومحمد البريك، ويأتي كويلار، وسلمان الفرج، وإدواردو، ونواف العابد، وهتان باهبري في وسط الميدان، وسيقود هجوم الزعيم صالح الشهري.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الفتح:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الله الحافظ، محمد البريك

خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، إدواردو، نواف العابد، هتان باهبري

خط الهجوم: صالح الشهري

يذكر أن جوميز قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال ديربي الرياض النصر والذي انتهى بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ برصيد 19 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مباراة، وهزم في مباراة أخرى أمام النصر، فيما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، حصدهم من 8 مواجهات، فاز في مباراة وتعادل مباراة مثلها، وهزم في 6 مواجهات.
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