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"نسخة مصغرة من عامر منيب".. تعرف على الفنان الشاب خالد منيب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:56 م
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خالد منيب
خالد منيب
روان هيثم محمد
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"ابن الوز عوام"، هذا المثل الشعبي الذي يجري على ألسنة العامة، ينطبق بشكل كبير على الفنان الشاب خالد منيب، فهو ينتمي لعائلة فنية كبيرة، فعمه الفنان الراحل عامر منيب، وجدته الفنانة ماري منيب.

بداية خالد منيب في عالم الفن

بدأ خالد منيب مشواره الفني مبكرا، معتمدا في ذلك على نفسه، فاستطاع أن يحقق نجاحًا خلال الفترة الماضية، حتى نال التشجيع والتقدير من العديد من الفنانين، بالإضافة إلى حب الجمهور له، وقد لاقى ترحيبًا هائلًا وبموهبته.

"نسخة مصغرة" من عامر منيب

اطلق الجمهور على الفنان خالد منيب لقب "النسخة المصغرة" من الفنان عامر منيب، ووجه له أحد المتابعين رسالة قائلًا: "مفيش كلام يتقال غير إنك بقيت عامر منيب في قلوبنا، بس مع اختلاف الاسم"، فأكد خالد أن الشبه الكبير بينه وبين عمه عامر منيب يسعده ويفتخر به إلى أبعد حد، لكنه سبب له بعض الصغط الكبير من الجمهور.

خالد منيب يعاتب جمهوره

وجه خالد منيب رسالة لمن ينتقدونه قائلًا: "أعتب على من يتهموني بتقليده، فهذا يضعني تحت ضغط كبير، حيث إنني لاقيت هجوما شديدا منذ أول أغنية".

نجوم الفن يدعمون خالد منيب

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على سانده خالد منيب، أبرزهم الإعلامي رامي رضوان، حيث وجه رسالة له قال من خلالها: "قلد زي ما تحب، هو أي حد يعرف يقلد الفنان عامر منيب، دي حاجة تزيد من موهبتك مش تقللها"، وقد لقى خالد منيب دعما كبيرا من الفنان تامر حسني، حيث ظهر معه على خشبة المسرح وغنى أغنية من أغنياته الجديدة.

عامر منيب يشجع خالد على الغناء

ذكر خالد منيب أن عمه الراحل عامر منيب أثر عليه في حبه للموسيقى، وقام بدعمه وتشجيعه منذ صغره، وقد أكد بعض العاملين في الوسط الفني أن خالد منيب سوف يكون إمتدادًا لمسيرة عامر منيب الفنية. 

أبرز أغاني خالد منيب

قدم خالد منيب الأغاني الخاصة به منها "التقل مزاج"، و"عارفة نفسها"، و"مفيش كلام يتقال"، و"ناويلي على ايه"، ولاقت أغانيه قبولًا كبيرًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد منيب يطرح ألبومه الجديد

يذكر أن الفنان خالد منيب يستعد حاليا لتسجيل ألبومه الجديد، من المقرر أن يضم عشر أغان، وقد انتهي بالفعل من تسجيل 5 أغنيات، ومن المنتظر أن يطرح الألبوم الجديد في صيف عام 2020.
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الكلمات المفتاحية

فن عامر منيب خالد منيب الفجر الفني أخبار الفن

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