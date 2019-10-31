Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميتشو يعقد جلسة مع نجوم الزمالك

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:53 م
Advertisements
ميتشو
ميتشو
رامي بشاي
Advertisements

استأنف اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء مباراة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ميتشو يعقد جلسة مع نجوم الزمالك


وحصل الفريق على راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام وذلك بعد عبور جينيراسون فوت السنغالي، والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وبدأ مران الزمالك اليوم بعقد الصربي ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين حرص خلالها على مصافحة اللاعبين والاطمئنان عليهم عقب انتهاء فترة الاجازة، ثم بدأ حديثه عن أهمية المرحلة المقبلة للفريق.

 

وجاءت رسالة ميتشو للاعبين كالتالي : " عليكم ببذل اقصي ما لديكم في الفترة القادمة ، نريد أن نخرج كل ما لدينا من طاقة ، اثق بكم علي تقديم الافضل".

 

وخاض اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية تحت إشراف الإسباني رودريجرز مدرب الاحمال ، بعمل عدة تدريبات مختلفة للاعبين ، وذلك باستخدام عدة وسائل كاحزمة وكرات بلاستيكية مطاطة.

 

وشهدت التدريبات تواجد الرباعي الدولي محمد عواد، عبدالله جمعة، طارق حامد، احمد سيد زيزو، حيث شارك الدوليين في التدريبات بشكل طبيعي.

 

وشارك محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بشكل طبيعي في تدريبات الحراس، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الرقبة خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وغاب عن التدريبات الرباعي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، لتواجدهم في معسكر المنتخب الوطني الأولمبي، استعدادا لمواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

 

وخضع محمد حسن لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية والعلاجية ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق.

 

وانتظم الثنائي محمد عبدالغني وعمر السعيد في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الأخيرة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميتنشو رياضة الكرة اخيرة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يغيب عن مران الزمالك .. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعتين

أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال

منذ أقل من ساعتين

استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

بعد بكائها على الهواء.. الفنانة شيلاء سبت تتصدر الأكثر بحثًا (فيديو)

03:41 م

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status