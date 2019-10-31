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6 قطاعات تقود بورصة دبي للهبوط في ختام تعاملات الخميس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:19 م
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بورصة دبي
بورصة دبي
نيفين سمير
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أنهت بورصة دبي ، تعاملات اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع علي هبوط ، وتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.28% خاسراً 7.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2746.93 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة.

 
 
وبلغت أحجام التداول ببورصة دبي ، بختام تعاملات اليوم 122.5 مليون سهم محققة ما قيمته 157.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2383 صفقة لـ35 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهماً، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.17%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.15%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.44%، فقطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة دبي اليوم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.61%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 3.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 4.17%
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