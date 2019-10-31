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اتيكيت عزومة المولد النبوي الشريف

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:08 م
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عزومة المولد النبوي الشريف
عزومة المولد النبوي الشريف
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اقترب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث ينتظر المسلمون يوم إجازة المولد النبوي للاحتفال به عن طريق تبادل التهاني وتقديم الهدايا في هذه المناسبة العظيمة، ومن هنا نقدم لكم اتيكيت عزومة المولد النبوي الشريف:

- من قواعد الإتيكيت مساعدة ربة المنزل التي قامت بدعوتك في منزلها للاحتفال سويا بمناسبة المولد النبوي الشريف وترتيب السفرة معا.

- إذا كان لديك أطفال لا تصطحبيهم جميعًا في عزومة المولد النبوي الشريف، فقد يسببون لك الاحراج والغزعاج، في حالة عدم العلاقة القوية بين الأسرتين.

- "متدخليش بإيدك فاضية"، يجب اصطحاب هدية بسيطة معك، والأفضل علبة حلاوة المولد النبوي الشريف.

- في حالة عدم رغبتك في تناول طعام ما عليك إخبار من قام بعزومتك في المولد النبوي الشريف ومعرفته بذلك لكي لا تتركين الطعام دون تناوله.
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عزومة المولد النبوي الشريف حلاوة المولد النبوي المولد النبوي الشريف اتيكيت عزومة المولد النبوي الشريف

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