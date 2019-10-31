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أزمة جديدة لجاريث بيل خلال مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهد ملعب سانتياجو بيرنابيو، فوز ريال مدريد ضد ليجانيس بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الطرفين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" .


وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك أزمة جديدة للنجم الويلزي جاريث بيل، خلال مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس .


وأوضحت، أن بيل تواجد في ملعب سانتياجو بيرنابيو من أجل متابعة مباراة فريقه ريال مدريد ضد ليجانيس، والتي انتهت بخماسية نظيفة، إلا أنه قرر الرحيل قبل انتهائها .


وتابعت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن بيل غادر مباراة ريال مدريد في الدقيقة 82، وهو ما يعني عدم مخالفته للسياسة الداخلية الخاصة بالنادي، والتي تنص على أنه في حالة وجود لاعب من الفريق في المدرجات لمتابعة المباراة، فلا يحق له المغادرة قبل الدقيقة 80، وإذا خالف ذلك فيسعرض للعقوبة .


وأضافت ماركا، أن اللاعب لن يتعرض لأي عقوبة، ولكنه أثار استياء مسئولو الفريق لأنه لم ينتظر للاحتفال بالفوز العريض الذي حققه ريال مدريد ضد ليجانيس، في إشارة منه إلى قراره بالرحيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو خلال الميركاتو الشتوي المقبل.


وأنهت، أن النجم الويلزي لم يشاهد أخر أهداف ريال مدريد ضد ليجانيس، والذي جاء في الدقيقة 1+90 بتوقيع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش .


وبخماسية ريال مدريد ضد ليجانيس، استطاع ريال مدريد أن يرتقي لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، ويطارد غريمه التاريخي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز الأخير .

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