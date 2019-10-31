Advertisements
Advertisements
Advertisements

بورصة البحرين تصعد 0.07% بختام أخر جلسات أكتوبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:11 م
Advertisements
بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
Advertisements
أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم علي إرتفاع طفيف ، حيث صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.07% رابحاً 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.27 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات.

 
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 525.9 ألف دينار ، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.84% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.25% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

استياء في برشلونة عقب خماسية ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ أقل من نصف ساعة

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 21 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 9 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ أقل من ساعة

أزمة في أنفيلد عقب فوز ليفربول ضد أرسنال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

موضوعات متعلقة

بورصة البحرين تربح 1.41 نقطة بختام جلسة اليوم

مؤشر البحرين يصل لمستوى 1451.41 نقطة بختام التعاملات

مؤشر"البحرين " يصعد0.31% بختام التعاملات

البنوك التجارية تقود بورصة البحرين للصعود 1.71% بختام التعاملات

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.10% بختام جلسة الثلاثاء

بورصة البحرين تتزين بالأخضر بختام أخر جلسات الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

10:54 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status