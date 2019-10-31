بورصة البحرين تصعد 0.07% بختام أخر جلسات أكتوبر

أنهت بورصة البحرين تعاملات اليوم علي إرتفاع طفيف ، حيث صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.07% رابحاً 1.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.27 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 525.9 ألف دينار ، وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.84% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.25% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.