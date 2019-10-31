البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات أخر جلسات أكتوبر

أخبار البورصة المصرية





إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع وأخر جلسات شهر أكتوبر علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب ، وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة ضم شركات الخدمة الوطنية لبرنامج طروحات البورصة الذي سيكون قبلة الحياه للبورصة مع بداية تنفيذه .وربح رأس المال السوقي نحو 3.8 مليار جنيه مغلقاً عن مستوي 727.7 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع إيجي إكس 30 بنسبة 0.55% عند مستوى 14558 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.59 بالمائة عند 539.2 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.41 بالمائة عند مستوى 1436.6 نقطة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية الي البيع بصافي 16.1 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي 1.7 مليون جنيه و 14.3 مليون جنيه على التوالي، وسجلت تعاملات المصريين 69.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.26%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.97%.





تداولات البورصة المصرية





وبلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية اليوم، نحو 957 . مليون جنيه، من خلال 247.6 مليون سهم، عبر 25.4 آلف صفقة، وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة .





ووصف صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، توجيهات الرئيس لشركات القوات المسلحة بالانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية بالمفاجأة التحفيزية للإقتصاد والسياسة بصفة عامة واكثر تحفيزاً لحركة رأس المال بالبورصة بصفة خاصة.





و ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء ، ليسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 14477 نقطة بنسبة صعود 0.09% . فيما أنهى "إيجي إكس 70" تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.12% عند 536.11 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا بلغت 835 مليون جنيه .



