"الإفتاء" توضح طريقة صلاة المرأة الحامل

وجهت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الافتاء عبر موقع "الفيسبوك"، قائلة: "إنها حامل في الشهور الأخيرة، ولا تستطيع الصلاة قياما وجلوسا، وأحيانا تصلي وهي جالسة على الأرض، أو كرسي، فهل هذا يجوز؟".



ومن ناحيته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن صلاتها مقبولة، مشيرًا إلى أنها لو المرأة الحامل تستطيع القيام أثناء تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسورة القصيرة، فهذا أفضل.



وأضاف أنه بعد قراءة الفاتحة تجلس وتميل للأمام في الركوم، ثم تعود للوقوف عند قول "سمع الله لمن حمد"، ثم تعاود للجلوس عند السجود وتميل للأمام أكثر، وإن لم تستطع ذلك فلا شيء عليها.



وفي سؤال آخر، أن رجل يبلغ 85 عاما، ولديه بيت وأرض زراعية، وله أولاد، وبنات، ويريد أن يورث البنات في المنزل، ولا يرثهم في الأرض الزراعية، فهل هذا يجوز، فأوضح "عويضة"، أنه يجوز ذلك، لأن الأب على قيد الحياة، وهو من حقه أن يفعل ما يريد.

