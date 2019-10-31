Advertisements
Advertisements
Advertisements

"رئيس مصنع 200 الحربي": استلام الدفعة الأولى من الأتوبيس الكهربائي 20 ديسمبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

قال اللواء يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إنه سيتم توريد باقي الدفعة الأولى من شحنة الأتوبيسات الكهربائية بعدد 48 أتوبيس من شركة فوتون الصينية بحلول منتصف ديسمبر المقبل للمصنع.

 

واستلم مصنع 200 الحربي عدد  2 اتوبيس كهربائي من شركة فوتون الصينية المصمم الرئيسي للأتوبيس، ضمن الدفعة الأولى من صفقة توريد وتصنيع  2000 أتوبيس كهربائي  خلال الأربع سنوات المقبل.

 

وتابع " النمر"، أن الدفعة الأولى سيتم تصنيعها بالكامل  في مصانع فوتون بالصين، على أن يبدأ تصنيع باقي صفقة الأتوبيسات في مصنع 200 الحربي بنسبة مكون محلى تصل إلى 45%.

 

وأضاف خلال تصريحات صحفية "للفجر" ، نأمل بأن تكون تلك الصفقة وما اعقبها من اتفاق تصنيع للأتوبيسات الكهربائية محليا نوة لتصنيع جميع أنواع المركبات من السيارات الكهربائية وزير الأنتاج الحربي محمد العصار حريص على هذا الأمر جدًا.

 

وتحرص مصر أن تكون أول البلاد التى تدخل تصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وافرقيا، بعدما شهدت انتشار سريعا حول العالم، ويقول وزير الصناعة عمرو نصار أن لديها الصناعات المغذية التى تساعدها على أن نتتج سيارة كهربائية بالكامل.

 

واستطرد" النمر"، لدينا حجم طلبات كبير على الأتوبيسات الكهربائية من قبل القطاع الخاص والحكومي، من ضمنهم طلبات من هيئة النقل العام بالقاهرة  وهيئة النقل العام بالأسكندرية، ولكن لم نوقع  اتفاق توريد مع اي جه حتى الآن قبل الانتهاء من اجراء التجارب الفعلية على 2 أتوبيس الذي تم توريدهم لنا تحت اشراف مهندسين المصنع واصحاب طلبات الشراء ومسؤالين من شركة فوتون، ربما يكون لديهم طلبات لأدخال تعديلات على التصميم مثل (أطالة زمن شحن البطارية أو إضافة عدد من الكراسي) لمراعتها قبل البدأ في تصنيع الدفعة الثانية الذي سيكون في مصر.

 

منتجات مصنع 200 الحرب لن يتوقف على الأتوبيسات الكهربائية

 

وقال "النمر"، إن منتجات مصنع 200 الحربي لن يتوقف على الأتوبيسات الكهربائية، ولكن سيشمل كل انواع السيارات الكهربائية من ضمنهم الملاكي.

 

وتابع " النمر"، نحتاج قبل البدأ في هذا الأمر صدور قانون مرور ينظم سير المركبة التى تعمل بالكهرباء، وانتشار اوسع لوحدات اعادة شحن البطاريات الكهربائية، مشيرا إلى أن شركة الوطنية للمنتاجات البتروالية قامت بتركيب 100 وحدة لأعادة شحن البطاريات الكهربائية في محطات البنزين التابعة لها إلا أن هذا غير كافي لو توسعت مصر في إنتاج السيارات الكهربائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع 200 الحربي تصنيع الاتوبيس الكهربائي انتاج السيارة الكهربائية السيارة الكهربائيه الاتوبيس الكهربائي اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 20 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

12:30 ص

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

01:46 م

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

10:54 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status