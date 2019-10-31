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التحفظ على 40 ألف كتاب مقلد لمراحل تعليمية مختلفة بالأزبكية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة الأزبكية بالتحفظ على 40 ألف نسخة كتاب مقلد ومنسوخ خارجة خاصة بمراحل التعليم المختلفة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث.

وتعود الواقعة عندما تمكن قسم مباحث المصنفات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير مكتبة كائنة بدائرة قسم الأزبكية لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل التعليمية (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة للقانون، وبتفتيش المكتبة عُثر بداخلها على (40،500 ألف نسخة كتاب خارجى لمواد (الرياضيات – الكمبيوتر – الأحياء – الجيولوجيا) خاصين بمراحل التعليم المختلفة – وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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