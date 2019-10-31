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تحديد موعد السوبر الإيطالي في السعودية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:59 م
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السوبر الإيطالي
السوبر الإيطالي
الفجر الرياضي
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كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن موعد مباراة كأس السوبر التي تجمع بين يوفنتوس ولاتسيو والمقرر إقامتها على الأراضي السعودية . 

وأكدت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، أن الاتحاد الإيطالي حدد موعد المباراة لتقام يوم 22 ديسمبر المقبل .

ويشارك لاتسيو في بطولة كأس السوبر 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، بينما احتفظ يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم 8 على التوالي.

وأضافت: “الاتحاد الإيطالي سيعلن عن الموعد النهائي لإقامة مباراة كأس السوبر بين يوفنتوس ولاتسيو خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تأجيل مباريات الفريقين في الدوري الإيطالي إلى وقت لاحق، نظراً لتعارضها مع موعد إقامة لقاء السوبر.

وستكون المرة الثانية توالياً التي تستضيف فيها السعودية مباراة كأس السوبر، بعدما سبق واستضافت النسخة الماضية من المسابقة، والتي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان.

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