تحديد موعد السوبر الإيطالي في السعودية

وأكدت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، أن الاتحاد الإيطالي حدد موعد المباراة لتقام يوم 22 ديسمبر المقبل .







ويشارك لاتسيو في بطولة كأس السوبر 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، بينما احتفظ يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم 8 على التوالي.







وأضافت: “الاتحاد الإيطالي سيعلن عن الموعد النهائي لإقامة مباراة كأس السوبر بين يوفنتوس ولاتسيو خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تأجيل مباريات الفريقين في الدوري الإيطالي إلى وقت لاحق، نظراً لتعارضها مع موعد إقامة لقاء السوبر.





