وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر العلمي للتربية الرياضية للبنات بحلوان

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان، بعنوان "آفاق مستقبلية للرياضة العربية والإفريقية 2030"، بحضور د. ماجد نجم رئيس الجامعة، ود. حنان عبدالفتاح عميد كلية تربية رياضية بنات، وممثلين عن الوفود العربية والأجنبية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وأكد "عبدالغفار" أن الرياضة النسائية أصبحت مهمة للغاية ويجب الاهتمام بها كالاهتمام برياضة الرجال، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان تعتبر من الكليات الرائدة في الوطن العربي، مطالبا بضرورة تطوير الصالات الرياضية والملاعب في أقرب وقت ممكن.





وأوضح الوزير أن الرياضة تواجه تحديا كبيرا بسبب إقبال الشباب على الألعاب الإلكترونية التي تعمل على الخمول والكسل بدلا من اللجوء إلى الرياضة التي تمنح الجسد الحيوية والنشاط.





ومن حانبه أكد ماجد نجم أن كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، تعد إحدى القلاع الرياضية في الوطن العربي، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالرياضة خاصة بعد تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019.



