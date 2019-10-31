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أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:55 م
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إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية
إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية
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ترددت أنباء، منذ قليل، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل.

 

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله عن قيام الحزب بإسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية بجنوب لبنان.  

 

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية رسمية، كانت قد أعلنت عن العثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله، في الضاحية الجنوبية من بيروت، معقل الميليشيات.


 وقد أفادت قناة عبرية، بأن فلسطينيون  قاموا بإسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، كانت تقوم بمهمة إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين.

 

وأكدت القناة العبرية في تغريدة على صفحتها الرئيسية على "تويتر"، أن مهمة الطائرة كان إطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين من الفلسطينيين،  الذي انتشروا بالآلاف حول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

 

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "عائدون رغم أنف ترامب ".

 


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