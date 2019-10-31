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فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة قنا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:51 م
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كهرباء
كهرباء
بسام عبدالحميد
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أعلنت هندسة كهرباء قنا غرب، انه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة قنا.

وتابعت الهندسة أن المناطق هي (الأحوال المدنية – المنشية – عزبة سعيد – شارع سعودي – مدرسة الزراعة – شارع بحري البلد – الدقينى – السهريج – كوبري الشيخ يونس – شارع الجميل خلف الإسعاف).

وأوضحت أنه سيتم ذلك يوم السبت الموافق 2112019 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.
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