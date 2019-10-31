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"الإفتاء" توضح كيفية التغلب على الوسواس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:44 م
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الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
رقية جمال
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ورد تساؤل للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه هل صلاة الصبح تكون عوضًا عن صلاة الفجر؟

وعقب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح مهما كان وقت صلاتها".

وكشف أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أن يقول الإنسان "يا مقسط ألف مرة في اليوم تزيل الوسواس لدى الإنسان"، جاء ذلك في رده على شخص يتسأل حول حكم عدم أداءه الصلاة حينما يتواجد عند أحد أقاربه ؛ لخوفه من الرياء، وتأكيده على أن هذا ليس فيه رياء فالجميع يفترض أنه يُصلي، فهذه فريضة، ولكن هذا الشعور وسواس لديه.

وحول هل الخلع له عدة شريعة، أكد "عثمان"، أن الخلع طلقة بائنة وله عدة شرعيه، ثلاثة شهور قمرية لمن انقطع عنها الحيض، وثلاثة حيضات لمن لم ينقطع عنها الحيض.

وعن حكم الدين في الحقن المجهري، أوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه جائز ولا شيء فيه، مشددًا على أن الاستغفار سبب أن أسباب رزق الله للإنسان بنعمة الولد.
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