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روسيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميًا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:48 م
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اسعار النفط اليوم
اسعار النفط اليوم
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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصدر إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، مما يمثل التزاما نسبته 73 بالمئة بالاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها بشأن الإمدادات.

وبلغ إنتاج روسيا النفطي 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر .

 تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد زيادة حادة في مخزون الخام الأميركي، ليضاف هذا العامل للمخاوف من تأجيل محتمل لتسوية الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضرت بالطلب العالمي على الخام.


وفي أواخر الجلسة، وجدت العقود الآجلة للخام الأميركي بعض الدعم بعد أن قالت "تي.سي إنرجي" إنها ستغلق خط أنابيب نقل الخام كيستون بسبب تسرب في نورث داكوتا.

ولم تذكر الشركة إلى متى سيستمر إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل 590 ألف برميل يوميا من الخام من كندا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأميركي، وفق ما نقلت "رويترز".

وتحدد سعر التسوية في عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 55.06 دولار للبرميل، منخفضة 48 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة.

وتراجعت عقود خام برنت 98 سنتا أو 1.6 بالمئة لتغلق على 60.61 دولار.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي وسط زيادة في الواردات وسحب من الاحتياطيات الوطنية، في حين واصلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضها حتى مع زيادة إنتاج المصافي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام، باستبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت 5.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 494 ألف برميل.

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