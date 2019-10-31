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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم KOOORA GOAL بث مباشر "ديربي جدة" كورة لايف بدون تقطيع

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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لا صوت يعلو في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» هذا الأسبوع على صوت مباراة دربي مدينة جدة، المرتقبة بين قطبي وعملاقي المدينة والكرة السعودية فريقي أهلي جدة واتحاد جدة.

 

ودائما ما تشهد المواجهات بين الفريقين ندية وإثارة وسخونة كبيرة، لاسيما في ظل قوة الفريقين وجماهيرهما الكبيرة في جوهرة الساحل السعودي.

 

وتعتبر المباراة مواجهة فنية خاصة بين المدرب الوطني محمد العبدلي، المدير الفني الجديد لفريق اتحاد جدة، والمدرسة الأجنبية ممثلة في السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد لفريق أهلي جدة.

 

ويحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» الشهير في جدة أحد أبرز الاستادات العربية، الموقعة المرتقبة بين الفريقين، وسط حضور جماهيري مكثف، دائما ما تحظى به مباريات الكبيرين.

 

ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لمصالحة جماهيرهما، حيث سقط أهلي جدة أمام نظيره الحزم بنتيجة 1-2 في أول مهمة لجروس مع الفريق، فيما خسر اتحاد جدة بدوره بنفس النتيجة أمام فريق أبها.

 

ويحتل فريق أهلي جدة حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 14 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، وحقق هذا الرصيد من النقاط عبر الفوز في 4 مباريات، والتعادل في إثنتين وخسارة مباراتين.

 

أما فريق اتحاد جدة فيحتل مركزا لا يليق به، حيث يقبع في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات، والهزيمة في 5.

 

موعد مباراة أهلي جدة واتحاد جدة في دوري المحترفين السعودي

تقام مباراة أهلي جدة واتحاد جدة في دوري المحترفين السعودي، عند الساعة 6:50 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 7:50 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، و16:50 بتوقيت جرينتش العالمي، ويحتضن ملعب استاد «الجوهرة المشعة» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، المباراة بين أهلي جدة واتحاد جدة في دوري المحترفين السعودي، ويتسع هذا الملعب لـ 65 ألف متفرج، ويتم بث مباراة أهلي جدة واتحاد جدة في دوري المحترفين السعودي، عبر قناة «السعودية الرياضية 1» 1 ksa sport 1.

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