فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 28.. حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور









وتمتد فعاليات اليوم إلى أوبرا الاسكندرية حيث يقام حفل فى فاصلين الأول يحييه كل من عازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربان مي حسن ووليد حيدر، أما الثانى يتغنى خلاله مراون خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفي حلمي بعدد من اعماله الخاصة التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب التى اشتهر بتقديمها.









وعلي مسرح اوبرا دمنهور يقدم الفنان المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي فاصلا غنائيا يسبقه فاصل لكل من غادة ادم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل.









كما تبدأ فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير اولى جلسات المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان وتفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية بعدها يتم مناقشة محور التراث الموسيقي العربي والمجتمع ويشارك فيها الدكتورة سلوي الشوان (مصر / البرتغال) مقرراً ، مني زريق الصايغ (لبنان)، روزي بيهم ( لبنان \ فرنسا)، وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً لمناقشة محور الموسيقى والطفل العربى بين الماضى والحاضر ويشارك فيها كل من الدكتور كفاح فاخوري (لبنان) مقرراً، الدكتور عصام الجودر(البحرين)، الدكتورة مسعودة القرش (ليبيا)، الدكتور ناصر هاشم بدن (العراق)، الاستاذة هبة الترجمان (سوريا) والدكتور نجيب شيشون (الجزائر).

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفنانة نادية مصطفى، فاصلا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي يسبقه فاصل لكل من نهي حافظ، رضوي سعيد، احمد ابراهيم، احمد محسن ومحمد شوقي.