«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الأهلي NOW

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لاستضافة جاره ، الاتحاد ، في لقاء الجريحان المقرر ضمن مباريات الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من ابتعاد الاتحاد عن مشهد المنافسة في المراكز المتقدمة إلا ان لقاؤه مع الأهلي لازال ولا يزال يحمل الاثارة والندية والتشويق نظرا لشعبية الفريقين الجارفة ليس فقط على مستوى المملكة بل ايضا في الوطن العربي.

وواصل الاتحاد عروضه المُخيبة للآمال في دوري المحترفين بعد سقوطه أمام أبها بهدفين لهدف بالاضافة إلى تلقى الأهلي خساراته الأولى أمام الحزم بهدفين لهدف بعد عودة السويسري كريستيان غروس، وتجمد رصيد الراقي عند النقطة 14 في المركز الرابع بينما يقبع العميد بالمرتبة 11 برصيد 9 نقاط.

نتائج متباينة حققها الطرفان هذا الموسم بدوري المحترفين قبل مواجهتهما بعضهما لبعض مساء غد الخميس ، فعلى مدار 8 جولات الماضية ، فاز الأهلي 4 مرات وتعادلين مرتين وخسر في مثلهما بينما حقق الاتحاد الانتصار في 3 مباريات ، وخسر 5 مباريات.

مباراة الأهلي والاتحاد تُعد المهمة الثالثة للوطني محمد العبدلي وهو على رأس الجهاز الفني للاتحاد بعد تسلمه المهمة بشكل مؤقت خلفا للتشيلي سييرا في حين يظهر السويسري كريستيان غروس مع الأهلي للمرة الثانية خلال ولايته الثالثة.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة على ان تُتذاع عبر القنوات الرياضية السعودية 1HD.