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الدولة تسترجع عقارا فلاحيا مقدرة مساحته بحوالي 25 هكتار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:43 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة أمس الإربعاء 30 أكتوبر 2019، من إسترجاع عقار دولي فلاحي مقدرة مساحته بحوالي 25 هكتار.

ويتمثل العقار في جزء من رسم عقاري تابع للضيعة الدولية الفلاحية "الكليوة برج التومي"، الكائنة بمعتمديتي البطان ومجاز الباب من ولايتي منوبة وباجة، والمشتمل على أراضي بيضاء محترثة مستغلة بدون صفة.

وتم إسترجاع العقار المذكور بموجب تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي باجة، بطلب من الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة، وذلك بحضور جميع الهياكل الإدارية المعنية وبالاستعانة بالقوة العامة.

وقد تولت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة، تسليم العقار المستردّ إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية ( وحدة التصرف في الأراضي الدّولية المسترجعة بتونس )، للتحوّز به بصفة وقتية إلى أن يتم توظيفه لاحقا.

يذكر أنه تمّ استرجاع حوالي 12041 هكتار من الأراضي الدّولية بولاية باجة، منذ انطلاق حملة الاسترجاع الوطنية.
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