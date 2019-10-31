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تعرّف على طارق بالطيب المكلف بتسيير الديوان الرئاسي..

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:36 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت رئاسة الجمهورية أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، عن تعيين رئيس الجمهورية طارق بالطيب مكلفا بتسيير الديوان الرئاسي لمدة محدّدة. 

ويذكر بأن بالطيب هو رجل دبلوماسي، كان قد قاد بعثات دبلوماسية تونسية في عدة بلدان على غرار أندونيسيا لإمارات العربية المتحدة ومصر وليبيا.

ويشغل بالطيب حاليا منصب سفير تونس في إيران منذ 24 أكتوبر 2018، وسط حديث عن بقائه في منصبه اعتبارا لأنّ تكليفه بمهام تسيير شؤون الديوان الرئيسي سيكون مؤقّتا. 

وأوكلت لبطيب في السنوات الأخيرة، مهمة الإشراف على ملف العلاقات مع ليبيا وترأس عدة زيارات إلى طرابلس وبنغازي وطبرق واللقاءات مع المسؤولين الليبيين.
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