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4 حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ضمن فعاليات الموسيقى العربية الـ 28

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:36 م
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مدحت صالح
مدحت صالح
أحمد رمضان متولي
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تقام 4 حفلات على التوازي ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمسارح الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وذلك السبت 2 نوفمبر، وتبدأ جميعها فى الثامنة مساءً.

 

مدحت صالح

 

حيث يُقدم على المسرح الكبير حفلا للنجم مدحت صالح بصحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر بنخبة من اعمال الطرب الشهيرة التى اعتاد تقديمها لجماهيره الى جانب مختارات من اعماله الخاصة الشهيرة، يسبقه فقرة للفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية، ويليها فاصل غنائى للمطربين رحاب مطاوع  واللبناني  سعد رمضان.

 

نادية مصطفى

 

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفنانة نادية مصطفي فاصلا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي  يسبقه فاصل لكل من نهي حافظ , رضوي سعيد ,احمد ابراهيم ,احمد محسن ومحمد شوقي.

 

وتمتد فعاليات اليوم الى أوبرا الإسكندرية حيث يقام حفل فى فاصلين الأول يحييه كل من عازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربان مي حسن ووليد حيدر.

 

مراون خوري

 

أما الثاني يتغنى خلاله مراون خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفي حلمي بعدد من أعماله الخاصة التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة الى جانب مجموعة من اغانى الطرب التى اشتهر بتقديمها.

 

فؤاد زبادي

 

وعلي مسرح اوبرا دمنهور يقدم الفنان المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي فاصلا غنائيا يسبقه فاصل لكل من غادة ادم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل.

 

كما تبدأ فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير اولى جلسات المؤتمر العلمى المصاحب للمهرجان وتفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية بعدها يتم مناقشة محور التراث الموسيقي العربي والمجتمع ويشارك فيها الدكتورة سلوي الشوان (مصر / البرتغال) مقرراً ، مني زريق الصايغ (لبنان) ، روزي بيهم (لبنان \ فرنسا).

 

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً لمناقشة محور الموسيقى والطفل العربى بين الماضى والحاضر ويشارك فيها كل من الدكتور كفاح فاخوري ( لبنان ) مقرراً ، الدكتور عصام الجودر( البحرين ) ، الدكتورة مسعودة القرش ( ليبيا ) ، الدكتور ناصر هاشم بدن ( العراق ) , الاستاذة هبة الترجمان ( سوريا ) والدكتور نجيب شيشون ( الجزائر ) .

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الكلمات المفتاحية

نادية مصطفى مراون خوري مدحت صالح الموسيقى العربية الـ 28 الموسيقى العربية

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