تأجيل العمليات بالمستشفى الجامعي في نابل بسبب نقص القفازات الطبية

أكّد يزيد بن قمرة ناظر المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، تأخر إجراء العمليات الجراحية لعدة ساعات أمس بسبب نقص القفازات الطبية.





وأوضح بن قمرة أنّ العمليات التي تأجل اجراؤها هي لحالات غير عاجلة صحيا، مؤكّدا إجراء كل التدخلات الجراحية العاجلة.





وأضاف بن قمرة، أنّ نقص بعض المعدات الطبية تعاني منه أغلب المستشفيات على مستوى وطني ما يقتضي التصرف في المخزون لصالح الأمور الطارئة.





وفي ذات السياق، شدّد بن قمرة على أنّ نقص المخزون كان ظرفيا لساعات وتم تداركه، حسب ما أفادت به موزاييك.