Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل العمليات بالمستشفى الجامعي في نابل بسبب نقص القفازات الطبية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أكّد يزيد بن قمرة ناظر المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، تأخر إجراء العمليات الجراحية لعدة ساعات أمس بسبب نقص القفازات الطبية.

وأوضح بن قمرة أنّ العمليات التي تأجل اجراؤها هي لحالات غير عاجلة صحيا، مؤكّدا إجراء كل التدخلات الجراحية العاجلة.

وأضاف بن قمرة، أنّ نقص بعض المعدات الطبية تعاني منه أغلب المستشفيات على مستوى وطني ما يقتضي التصرف في المخزون لصالح الأمور الطارئة.

وفي ذات السياق، شدّد بن قمرة على أنّ نقص المخزون كان ظرفيا لساعات وتم تداركه، حسب ما أفادت به موزاييك.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مطرب شهير يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين على تويتر (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

ليفربول يصارع برشلونة ودورتموند على خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

10:54 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status