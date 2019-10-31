المنتخب الأوليمبي يواصل استعداده لأمم إفريقيا تحت 23 عام
واصل المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني وجهازه المعاون المكون من معتمد جمال ومحمد شوقي ووائل رياض شيتوس وأسامة عبد الكريم، إستعداداته لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.
وركز التدريب علي معدلات اللياقة البدنية، وجاءت التدريبية قوية وحماسية للغاية بين جميع اللاعبين التي تم إختيارهم بالقائمة إستعدادا لكأس الأمم الإفريقية.
وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي أنس السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء علي طلبهم وهم أحمد حمدي وأحمد أيمن وناصر منسى ومصطفي شوبير، في الوقت الذي فضل محمد صادق الاستمرار.
ومن المقرر أن يؤدى الفريق مرانه مساء اليوم الخميس علي ملعب ستاد السويس ضمن برنامج الاعداد للبطولة بالعين السخنة، قبل المجئ للقاهرة والإستعداد لمواجهة منتخب مالي في إفتتاح البطولة يوم 8 نوفمبر.
وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :
حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي.
خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.
خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر.
خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن ، أحمد ياسر ريان
وتقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.