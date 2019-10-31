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عاجل.. مصرع شخصين في حادث بمدخل العاشر من رمضان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:32 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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لقي شخصين، مصرعهما؛ بعدما صدمتهما سيارة مسرعة حال استقلالهما دراجة بخارية بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارة مسرعة بدراجة بخارية يستقلها شخصين بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين أنه حال عودة مستقلي الدراجة البخارية من عملهم صدمتهم السيارة وأنهت حياتهم، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار، فيما جرى نقلي الجثتين إلى مشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

وفاة في حادث حوادث حادث العاشر من رمضان أخبار مصر

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