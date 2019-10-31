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عاجل.. "الأرصاد" تحذر من جديد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:31 م
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الطقس
الطقس
هدى عبدالرازق
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نصح الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، وترك الملابس الصيفية، معلقا: "اللي لسه مصيف يخلي باله من صحته".

وأشار "صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أنه منذ بداية فصل الخريف، والتقلبات الجوية حادة، ويجب أن نحذر من الطقس، مضيفا: "المفروض نخرج الملابس الصيفية بجانب الشتوية، ونراقب الجو".

ونوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن الطقس يومي السبت والأحد المقبلين سيكون الطقس معتدل، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار أقصى غرب البلاد، مع احتمالية وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية نظرا لنشاط الرياح.
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