تعرّف على نادية عكاشة المستشارة القانونية لقيس سعيّد..

تم يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، الإعلان عن تعيين نادية عكاشة ضمن فريق ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد كمستشارة للشؤون القانونية.





ونادية عكاشة وفق صفحتها بموقع جامعة تونس الدولية هي دكتورة في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار.





كما أنها باحثة في معهد 'ماكس بلانڭ للقانون العام والقانون الدولي المقارن في هايدلبرغ. وهي مهتمة بالقانون الدستوري والعدالة الدستورية والقانون الدستوري الدولي.





ناقشت نادية عكاشة أطروحة دكتوراه بشأن السلطة المعيارية للقضاء، وتابعت عكاشة العملية الانتقالية في تونس من خلال كونها المحللة القانونية الوطنية لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس سنة 2011 ومستشارة لبعثة المساعدة الانتخابية للاتحاد الأوروبي سنة 2014.