تعرف على موعد حفل نوال الزغبي في موسم الرياض







يشار أن فعاليات موسم الرياض بدأت يوم 18 أكتوبر الماضى، وشهدت أولى هذه الفاعليات حفل الفنان تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتستمر فاعليات موسم الرياض إلى 28 من شهر نوفمبر القادم، وتختتم هذه الفاعليات بحفل يجمع بين الفنان صابر الرباعي، والفنانة نوال الزغبي، والفنانة أصالة نصري.





وفى سياق آخر يشار أن نوال الزغبى ولدت يوم 29 يونيو عام ١٩٧١، بمنطقة جبل الديب بيروت، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "استديو الفن"، عام ١٩٨٨، وكانت وقتها فى الخامسة عشر من عمرها، واحترفت الغناء عام ١٩٩١، تعاونت مع الموسيقار صلاح الشرنوبي من خلال أغنية "عايزة الرد".





يذكر أن نوال الزغبي تزوجت من "إيلي ديب" عام 1990، وتولى إدارة أعمالها لأكثر من خمسة عشر عام، ثم انفصلا في عام ٢٠٠٨، لديها ثلاث أبناء من طليقها، هم تيا، والتوأم جوي وجورجي.





وطوال مسيرتها الفنية طرحت نوال ١٥ ألبوم غنائي حتى الآن، وقامت بغناء العديد من تترات المسلسلات منها "كاراميل"، و"لأعلى سعر".





تستعد الفنانة نوال الزغبى لإحياء حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات موسم الرياض، وذلك يوم 28 نوفمبر القادم، حيث قامت بنشر البوستر الخاص بالحفل من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".