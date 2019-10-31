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توقيع بروتوكول تعاون بين مركز المديرين المصري وجمعية رجال أعمال الإسكندرية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:18 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برتوكول تعاون مشترك مع مركز المديرين المصرى التابع لهيئة الرقابة المالية، حيث جرى توقيع البرتوكول اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد محرم وكيل مجلس الإدارة وأدهم قريطم المدير التنفيذى للجمعية والدكتور محمد مصطفى سليمان المدير التنفيذى للمركز.

 
ومن جانبه، كشف المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن البرتوكول يستهدف ضمان عدد من الميزات لأعضاء الجمعية والعاملين بشركات الأعضاء منها تقديم خدمات الإستشارات المالية والإدارية وكذلك الاستشارات فى مجال الحوكمة والإلتزام وكذلك تقديم البرامج التدريبية ومنح الشهادات المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
 
 
وأكد صبرى، أن البرتوكول يوفر كافة البرامج التدريبية المعتمدة التى يقدمها المركز بمدينة الإسكندرية من خلال مركز الشرق الأوسط  للتنمية التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية تيسيراً على الأعضاء، مشيراً إلى أن مركز المديرين المصرى أول مركز يقوم بالتركيز علي حوكمة الشركات في مصر والمنطقة والتعريف والترويج لمبادئها ويهدف إلي نشر وتحسين ممارسات جيدة لحوكمة الشركات في العديد من الهيئات مثل: الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة في البورصة والشركات العائلية والشركات المملوكة للدولة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستهدف أنشطة المركز كل من المديرين والتنفيذيين الرئيسيين والمساهمين وأصحاب المصالح.
 
وأضاف صبري، أن المركز يتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة مثل: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي ومركز المشاريع الخاصة الدولية وكذلك مع العديد من الهيئات والجهات المحلية.
 
جدير بالذكر، أن المركز يترأسه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتكون المجلس من مجموعة من الخبراء في مجال حوكمة الشركات، وأعضاء من مختلف الهيئات، بالإضافة إلي رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات المصرية والمؤسسات المالية، فيما يقدم المركز مجموعة متنوعة من الخدمات لمجتمع الأعمال في مصر والمنطقة، منها  تنظيم المؤتمرات لنشر الوعي بقضايا الحوكمة، ودورات تدريبية في مجال الحوكمة والقضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى استشارات في حوكمة الشركات.

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