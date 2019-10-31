بالبجامة وبدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ ساندي

نشرت المطربة ساندي، علي حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " صورة جديدة لها، وظهرت ساندي خلال الصورة مرتدية "تيشرت|" باللون اللبني وبدون مكياج، وعلقت علي الصور قائلة:"نا مش محتاجه هالويين ميك اب من غير ميك اب كفايه وانا مش نايمه غير ساعتين ولسه صاحيه حالا ".



تفاعل الجمهور مع صورة ساندي



لاقت الصورة تفاعلصا كبيرًا لدي جمهور ساندي،وجائت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عسل والله" وأضاف آخر " ساندي هو احنا هانضحك على بعض ما انتي زي القمر اهو من غير مايك اب كيوت يا ناس"، وفي السياق ذاته تابع متابع آخر قائلًا:" أنتي قمر منغير أي حاجة طول عمرك"، كما علقت الفنانة دارين حداد "بقلوب".



ألبوم ساندي



بالأضافه تستعد ساندي، لطرح ألبومها الجديد الذي تعاونت من خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين من ضمنهم شريف إسماعيل،جمال الخولي، هاني ربيع، حمزة، محمد، محمد القاياتي، أحمد إبراهيم.

ويذكر إن الالبوم يتضمن ثمن أغاني ما بين الرومانسي والحزين.





أخر أعمال ساندي



يذكر إن أخر أعمال ساندي، أغنية "بين قلبين" الذي طرحتها علي طريق الفيديو الكليب علي قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي حصلت علي نسبة مشاهدة عالية.

الاغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان حمزة، توزيع أحمد إبراهيم.



