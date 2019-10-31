"بالبحر في مكان لم يفصح عنه".. أين تخلصت أمريكا من جثة أبوبكر البغدادي؟

توالت العديد من التساؤلات حول دفن جثة أبوبكر البغدادي الزعيم الغامض لتنظيم "داعش" الإرهابي، بعدما قتل في العملية التي نفذتها قوات أمريكية في باريشا بريف إدلب السورية، حتى أكد مسؤولون أمريكيون، أنه تم التخلص منها برميها في البحر، بعد التأكد من شخصيته من خلال مطابقة الحمض النووي.





وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي ومساعد وزير الدفاع جوناثان هوفمان، إن رفاة أبو بكر البغدادي-الذي تم استهدافه في عملية أمريكية، أسفرت عن مقتله برفقة عدد من أفراد أسرته، حيث أوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية، نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن العملية نفذتها قوات عمليات خاصة، حيث شن عناصر من فريق "دلتا" لقيادة العمليات الخاصة المشتركة عملية رفيعة المستوى، بعد تلقي معلومات استخباراتية، وفقا لمصادر مطلعة على العملية، ذكرت أن الموقع الذي داهمته قوات العمليات الخاصة كان تحت المراقبة لبعض الوقت-، في إحدى مناطق العراق، وفق ما أشارت القناة-، دفنت في البحر خلال 24 ساعة من مقتله، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي بشأن حيثيات قتل الزعيم الداعشي، أنه تم اعتقال شخصين خلال عملية استهداف البغدادي وقمنا بتدمير مخبأه، متابعًا: "عملية قتل البغدادي تظهر قوة الولايات المتحدة، و يظهر قدرتنا على استهداف عناصر داعش".





وضعت الجثة بالبحر في مكان لم يفصح عنه

وأفاد مسؤول آخر، في وزارة الدفاع "بنتاجون"، أن جثّة البغدادي وضعت في البحر في مكان لم يفصح عنه، وهي الطريقة نفسها التي تخلّص بها الأمريكيون من جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله عام 2011 على يد قوات أمريكية خاصة في باكستان.





بطل العملية

وتجلت تفاصيل جديدة بشأن عملية القوات الأمريكية السالف ذكرها، حيث تبين أن كلب تابع للجيش الأمريكي- لم يُكشف عن اسمه-، أنه البطل غير المتوقع للعملية، إذ أصاب البغدادي بجروح عندما طارده في نفق مسدود تحت المنزل الذي كان يختبئ فيه في إدلب (شمال غرب سوريا)، قيب أن يقوم بتفجير نفسه مع أولاده الثلاثة بحزام ناسف كان يرتديه. وقال رئيس هيئة الأركان العامة مارك ميلي إن "الكلب تعرّض لجروح طفيفة لكنه يتعافى بشكل كامل". فيما أشاد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، بقوة مئة عنصر استقلت مروحيات إلى المجمع في منطقة إدلب في مهمة معقّدة، قائلا: "نفّذوا العملية من كل جوانبها ببراعة".





منح ميدالية الشرف الكبرى للضباط المشاركين

بدوره، كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المشاركين في استهداف أبو بكر البغدادي، ومنحهم ميدالية الشرف الكبرى، قائلاً: "إنه لا يوجد عدو يتحمل قدرات القوات الأمريكية".

كما نشر الرئيس الأمريكي صورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أثناء تكريم الكلب الذي ساهم في عملية ملاحقة وقتل زعيم تنظيم داعش، وهو يقلد الكلب قلادة تكريم لدوره، بعدما أشاد بمشاركته، قائلا: "لقد رفعت السرية عن صورة للكلب الرائع (لم يتم رفع السرية عن اسمه) الذي شارك في هذه المهمة العظيمة، القبض على زعيم داعش أبو بكر البغدادى وقتله".





ونشر بولات جان المستشار الرفيع لدى قوات سوريا الديمقراطية، عبر تويتر، تفاصيل من العمل الاستخباري الذي أدى إلى العملية الأمريكية التي قتل فيها زعيم تنظيم الإرهابي، قائلاً: "منذ 15 مايو ونحن نعمل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لتعقّب البغدادي ومراقبته عن كثب". وأضاف "البغدادي بدل أماكن سكنه عدة مرات"، كاشفا أن العميل السري نجح في الاقتراب من المنزل الذي كان يعتقد أن زعيم التنظيم يعيش فيه.



