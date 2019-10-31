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برلمانية تطالب الحكومة بتسريع إجراءاتها لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:12 م
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النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
إسلام شعراوي
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قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة – مركز بئر العبد، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد من الشهداء، يؤكد حرص الدولة والحكومة على الاعتراف بالتضحيات التي يقوم بها المدنيين في مواجهة الإرهاب.

وأشارت فايقة، إلى أنه بعد القرار فسوف يتم صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في هذه الحوادث بحيث يتم صرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بناء على تقرير الطب الشرعيّ، وتقرير النيابة العامة، كما يتم صرف مساعدة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة عجز كلي وفقًا لقرار القومسيون الطبي.

وطالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بضرورة تسريع إجراءات الوزارات المعنية لسرعة صرف التعويضات كجزء من دور الحكومة لتعويض الشهداء وأسرهم.
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النائبة فايقة فهيم

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