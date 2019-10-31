رئيس جامعة المنصورة: أجرينا 3 آلاف عملية زرع كلي و700 حالة زراعة كبد

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، تقرير مصور بعنوان "المنصورة.. أرض الطب في مصر"، تضمن جولة بمركز جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وهو الأول من نوعه في مصر، ومركز الجهاز الهضمي الذي يحتل المركز الرابع عالميًا، واللذان يقدمان أفضل خدمة صحية للمواطنين وبأسعار مخفضة.



وأكد الدكتور محمد الشوبري، مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، خلال التقرير، أن المركز متخصص في زراعة الكبد وجراحة ومناظير الجهاز الهضمي، وتم تأسيسه عام 1991، وفي عام 2004، تم البدء في إجراء عمليات زراعة الكبد في المركز بعد سفر فريق لفرنسا للتدريب على ذلك، موضحًا أنه تم إجراء 708 حالة بنسبة نجاح اكثر من 85 %، موضحًا أن الدولة تدعم المركز بجزء كبير من ميزانية المركز، ولكن هناك دعم أكبر من المجتمع المدني بالأجهزة.



فيما قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة منذ أكثر من 35 عام تشارك في الخدمة الطبية في مصر، بداية من مركز الكلى ثم باقي المراكز التي تم إنشاءها على مر السنوات، والتي تضيف خدمة مميزة لا توجد في كثير من الأماكن، مشيرًا إلى أنه خلال العام الحالي تم إجراء أكثر من 3 آلاف عملية زرع كلي، و700 حالة زراعة كبد، وهذا غير متحقق في أي مكان أخر داخل مصر.



بينما أوضح مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب بجامعة المنصورة، أنه هذا المركز سيتم افتتاحه خلال ديسمبر المقبل، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط كمركز متخصص في جرعة القلب والصدر والاوعية الدموية، ويخدم ما يقرب من ربع سكان مصر، بما يعادل 25 مليون مواطن من سكان الدلتا.