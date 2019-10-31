رئيس اقتصادية الوفد: هذا ما سيحدث للدولار الفترة المقبلة

توقع الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، استمرار انخفاض الدولار في الفترة المقبلة، مضيفًا أن سعر الدولار ثابت على مستوى العالم، وإنما قيمة الجنيه المصري هي التي تترفع، والطلب على الدولار انكمش وهذا أدى إلى انخفاض سعره، مما يؤدى إلى تحسن الاقتصاد المصرى.





وأوضح "قنديل"، أن الدولة استطاعت الانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي النقدي الذي يستهدف نوع من الاستقرار فى الأوضاع النقدية إلى النمو الحقيقي وإلى تشجيع الاستثمارات، مطالبا الحكومة بمزيد من الاجراءات التشجيعية لصغار المستثمرين سوءا كانوا أجانب أم مصريين للقضاء على الاحتكار وللنهوض بملف التصنيع فى مصر، مؤكدًا أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والإنتاج إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي منها عدم وجود خطة واضحة وشاملة للصناعات التي لا تنتج محليًا.





وطالب الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، الحكومة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات التكميلية وإنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع التي لا يوجد نظير لها محليًا مما سيكون له أثر ايجابي على القطاع الصناعي وتقلل من فاتورة الواردات بما يضيف للاقتصاد المصرى.



