Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس اقتصادية الوفد: هذا ما سيحدث للدولار الفترة المقبلة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسلام شعراوي
Advertisements
توقع الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، استمرار انخفاض الدولار في الفترة المقبلة، مضيفًا أن سعر الدولار ثابت على مستوى العالم، وإنما قيمة الجنيه المصري هي التي تترفع، والطلب على الدولار انكمش وهذا أدى إلى انخفاض سعره، مما يؤدى إلى تحسن الاقتصاد المصرى.

وأوضح "قنديل"، أن الدولة استطاعت الانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي النقدي الذي يستهدف نوع من الاستقرار فى الأوضاع النقدية إلى النمو الحقيقي وإلى تشجيع الاستثمارات، مطالبا الحكومة بمزيد من الاجراءات التشجيعية لصغار المستثمرين سوءا كانوا أجانب أم مصريين للقضاء على الاحتكار وللنهوض بملف التصنيع فى مصر، مؤكدًا أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والإنتاج إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي منها عدم وجود خطة واضحة وشاملة للصناعات التي لا تنتج محليًا.

وطالب الدكتور خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، الحكومة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعات التكميلية وإنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع التي لا يوجد نظير لها محليًا مما سيكون له أثر ايجابي على القطاع الصناعي وتقلل من فاتورة الواردات بما يضيف للاقتصاد المصرى.

ودعا الحكومة للنهوض بالصناعة المحلية عن طريق إعداد خريطة صناعية بالسلع التي لا تنتج في مصر والعمل على إعداد دراسات جدوي لها وطرحها على المستثمرين المصريين بما يساهم في توفير تلك المنتجات والحد من الاستيراد من ناحية، وتقوية التصنيع المحلي من ناحية أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عملات أجنبية حزب الوفد الدكتور خالد قنديل أسعار الدولار

أخبار تهمك

ليفربول يصارع برشلونة ودورتموند على خليفة محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 19 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مطرب شهير يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين على تويتر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: 4.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لقطاع الصناعة

عادل حمودة يكتب: الوصفة السحرية لخفض البطالة والواردات وزيادة الصادرات والعملات الصعبة

السيسي يستقبل الوفد المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس "اقتصادية الوفد": عودة مرسيدس للسوق انعكاس لإجراءات الدولة لتشجيع وتعزيز الاستثمار

منال لاشين تكتب: هزيمة الحكومة أمام الدولار فى الموازنة الجديدة

رئيس "اقتصادية الوفد": التنافسية التجارية بين الصين وأمريكا يفتح فرصًا كبيرة للاقتصاد المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

10:54 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status