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المجتمعات العمرانية تجتمع بشركات المقاولات المنفذة لمشروعات مدينتى المنصورة ودمياط

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:13 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينتى المنصورة و دمياط الجديدتين، ورافقه خلالها مساعده المهندس كمال بهجات، وبعض قيادات الهيئة، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المختلفة.
 
وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح زيارته بمدينة المنصورة الجديدة بتفقد منطقة مشروع سكن مصر ومشروع جنة للإسكان الفاخر ومشروع تنفيذ مبنى جهاز المدينة، ثم تفقد والوفد المرافق له الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث الإنتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 م ، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م إلى 75 %، ثم تفقد عمليات تنفيذ أعمال الطرق والزراعة بالمدينة.

كما تجول نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها حيث جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة - شبه متصلة)، وتفقد أيضاً موقع تنفيذ محطة التحلية، و إجتمع مع مسئولى الشركة المنفذة للمشروع حيث استمع لشرح تفصيلي عن المشروع ومكوناته وطريقة ومواعيد التنفيذ.

كما اجتمع المهندس عبدالمطلب ممدوح مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها.

وفي ذات السياق أكد رئيس الجهاز أن محطة التحلية بطاقة 40 ألف م٣/اليوم، تم البدء فى أعمال السور والمباني الإدارية بها، وجار التجهيز للبدء في أعمال الخازوق الاختباري للخزان (GLS)، ويتم إعادة الدراسة لأعمال المأخذ على أساس خطوط السحب (1000 – 700 – 500 مم).

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تركيب booster على المصرف الشرقي للمدينة لتوفير مياه لزراعة الكورنيش الشرقى، مشيراً إلى أن محطة الكهرباء قد تم البدء في أعمال السور بها وجار مراجعة الرسومات الإنشائية لمبنى الكنترول.

وعقب ذلك قام المهندس عبدالمطلب ممدوح والوفد المرافق له بالتوجه لمدينة دمياط الجديدة تفقد خلالها المدخل الغربي للمدينة والموقف الإقليمي ومشروع الإسكان المتميز، والملعب الخماسي لخدمة منطقة الإسكان المتميز، وسكن مصر بغرب الحي الخامس بالمدينة، ومبنى المطعم والكافتيريا الموجود بالحديقة المركزية بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أنه جار تنفيذ عدد (٢) موقف إقليمي بشرق وغرب المدينة بتكلفة حوالى (٦٢) مليون جنيه وأن تكلفة تنفيذ الملعب الخماسي حوالي (٦) ملايين جنيه.


وفى ختام حديثه أكد رئيس الجهاز حرصه وكل العاملين بالجهاز على تجميل وتطوير وتنمية المدينة لخدمة السكان، وإظهارها بالمظهر الحضارى والجمالي اللائق بها كعروس للمدن الجديدة.

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