مصلحة الكيمياء: تحليل 5909 عينة بمعامل المصلحة.. وإنتاج 1500 لتر من حبر ختم اللحوم

كشف أحدث تقرير حول مؤشرات اداء وأنشطة مصلحة الكيمياء خلال شهر اكتوبر ان المصلحة قامت بتحليل واختبار 5909 عينة غذائية وغير غذائية منها 3050 عينة بمعامل القاهرة و646 عينة بمعمل المطار و1856 عينة بمعامل الاسكندرية و253 عينة بمعامل السويس و67 عينة بمعامل اسيوط و37 عينة بمعمل سفاجا، كما قامت المصلحة بـ إنتاج 1500 لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر

وأكد المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء (التابعة لوزارة التجارة والصناعة) حرص المصلحة على الارتقاء بالامكانات البشرية والمعملية المتوافرة لديها بالمركز الرئيسى وفروعها بالموانئ والمدن الصناعية بهدف ضمان تطبيق اعلي معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك لافتاً إلى أن المصلحة قامت خلال شهر أكتوبر بتنفيذ معايرة خارجية لـ 22 جهاز لمعامل المصلحة منها (12) جهاز بالمعهد القومى للقياس والمعايرة بالإضافة إلى عدد (10) أجهزة بالمجموعة الاستشارية.









وأشار رئيس المصلحة الي انه يجري حاليا العمل علي توقيع وتفعيل بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بالهيئة بهدف الربط الإلكترونى الرقمى بين فروع المصلحة ومعاملها مع مصلحة الجمارك.





وأوضح فهمي انه جارى إنشاء مقرات دائمة للمصلحة داخل المواني البحرية والمطارات الجوية والمدن والتجمعات الصناعية لتحقيق سرعة الإنجاز وأعلي معدلات الأداء لجذب المصنعين المستثمرين المصدرين وتقديم خدمات للتحاليل والتدريب والاستشارات الفنية التخصصية لهم.





ولفت الي انه جاري تأهيل وتطوير فرع المصلحة بالإسكندرية والمعامل المتخصصة بالفرع وتطوير خدمة العملاء و رفع كفاءة المعامل بتأهيلها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية التى تتواكب مع متطلبات العملاء وتساير التقدم التكنولوجى وتوفير بيئة عمل تساعد العاملين على زيادة الإنتاجية واعتماد المعامل والأجهزة دولياً لإعطاء المصداقية العالمية للتقارير الصادرة عن معامل المصلحة وفروعها دولياً وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعميق الصناعة الوطنية









وأشار رئيس مصلحة الكيمياء الى انه تم تدريب عدد (30) كيميائى عن كيفية تطبيق متطلبات المواصفة الدولية أيزو 17025 : 2017 وذلك للارتقاء بمستوى ومعدلات الأداء للعاملين بالمصلحة وفروعها لبناء كوادر بشرية مؤهلة فى كافة التخصصات بالمصلحة ضمن منظومة التطوير المؤسسى و الحوكمة لبناء جدارات من كوادر المصلحة فى كافة التخصصات الصناعية والاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.











