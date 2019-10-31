Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة تقفز لمستوي 14522.5 نقطة في المنتصف بعد دعوة السيسي لشركات القوات المسلحة بالطرح في بالبورصة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف جلسة اليوم الخميس،بدعم مشتريات المستثمرين المصريين وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي شركات القوات المسلحة للطرح في البورصة  وتشديده علي أهمية فتح الباب للشعب المصرى للمساهمة والمشاركة فى هذه الشركات، وجاء ذلك من خلال إفتتاحه مصنعان تابعان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، بمحافظة الجيزة .


وارتفع إيجي إكس 30 بنسبة 0.33% عند مستوى 14522.5 نقطة ، وعلى مستوى التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي، فقد ارتفع بنسبة 2.6 بالمائة عند مستوى 81 جنيه ، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.63 بالمائة عند 539.4 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.44 بالمائة عند مستوى 1437.3 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 15.6  مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 3 مليون جنيه و 12.5 مليون  جنيه على التوالي.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة نحو 244.9 مليون جنيه، من خلال 55.4مليون سهم، عبر 7.6آلف صفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ 41 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مطرب شهير يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين على تويتر (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تقلص مكاسبها الصباحية في منتصف التعاملات

جلسة المنتصف.. البورصة تواصل الإرتفاع وراسمالها السوقي يربح 5.3 مليار جنيه

مبيعات "الأجانب" تهوي بالبورصة 1% بمنتصف التعاملات

"جني الأرباح" يهبط بالبورصة المصرية 0.48% في منتصف التعاملات

مشتريات" الأجانب" و"العرب " تصعد ببورصة مصر قرب مستوي 14900 نقطة في المنتصف

جلسة المنتصف .. مبيعات "المصريين" تدفع مؤشر البورصة الرئيسي لتخطي مستوي الـ 15 ألف نقطة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

11:41 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status