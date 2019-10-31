البورصة تقفز لمستوي 14522.5 نقطة في المنتصف بعد دعوة السيسي لشركات القوات المسلحة بالطرح في بالبورصة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف جلسة اليوم الخميس،بدعم مشتريات المستثمرين المصريين وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي شركات القوات المسلحة للطرح في البورصة وتشديده علي أهمية فتح الباب للشعب المصرى للمساهمة والمشاركة فى هذه الشركات، وجاء ذلك من خلال إفتتاحه مصنعان تابعان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، بمحافظة الجيزة .









وارتفع إيجي إكس 30 بنسبة 0.33% عند مستوى 14522.5 نقطة ، وعلى مستوى التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي، فقد ارتفع بنسبة 2.6 بالمائة عند مستوى 81 جنيه ، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.63 بالمائة عند 539.4 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.44 بالمائة عند مستوى 1437.3 نقطة.





واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 15.6 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 3 مليون جنيه و 12.5 مليون جنيه على التوالي.





وبلغت قيمة التداول بالبورصة نحو 244.9 مليون جنيه، من خلال 55.4مليون سهم، عبر 7.6آلف صفقة.