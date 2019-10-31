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نشوى مصطفى عن حمد فلوكس: "التنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:06 م
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نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن مساندتها للفنان أحمد فلوكس، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "فيسبوك"، وذلك بعد تعرضه لهجوما شديدا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

حيث نشرت نشوى، منشورا كتبت فيه :"أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بادعم زميلى الفنان المحترم".

وفى سياق آخر، كانت نشوى قد أعلنت مؤخرا عن احتياجها لوسطة لكى تعود بها إلى مجال التمثيل، وذلك من خلال منشورا قامت بكتابته عبر حسابها على "فيسبوك"، ولكن هذا المنشور تم تفسيره بشكل خاطئ، واعتقد البعض أنها قامت بطلب تلك الوسطة نظرا لاحتياجها للمال، وجعلها تخرج عن صمتها، وتوضح أنها قامت بذلك الطلب نظرا لحبها الشديد للفن.

وفى سياق مختلف يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية مشاركته فى فيلم الممر، والفيلم من بطولة كلا من: إياد نصار، أحمد عز، أحمد رزق، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس، محمود حافظ، محمد فراج، نور محمود، هند صبرى، حجاج عبد العظيم، شريف منير، انعام سالوسة، والفيلم تم عرضه بالسينمات فى عيد الفطر الماضى، وعرض على شاشات التلفزيون فى احتفالات نصر أكتوبر المجيد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

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الكلمات المفتاحية

نشوى مصطفى فيلم الممر اخبار الفن احمد فلوكس

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