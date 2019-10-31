بعد باريس.. عملاق أوروبي جديد يخطط للتعاقد مع مدرب توتنهام

تتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، على التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لقيادة المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة، ظل الشكوك التي تدور حول مستقبل المدرب مع توتنهام .

وذكرت صحيفة " Sport1 " الألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع بوتشيتينو، في حال تم الإستغناء عن المدرب الألماني نيكو كوفاتش .

وتابعت الصحيفة، أن مستقبل المدرب كوفاتش مع النادي البافاري معلق في الهواء بسبب الأداء المتذبذب للفريق ، فضلاً عن المشاكل الداخلية بين اللاعبين والمدرب .





وأشارت الصحيفة الى أن المدير العام لبايرن كارل هاينز رومينيجه يفكر في ضم إريك تين هاغ، مدرب أياكس بينما يفضّل المدير الرياضي حسن صالح حميديتش التعاقد مع بوتشيتينو .