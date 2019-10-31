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بعد باريس.. عملاق أوروبي جديد يخطط للتعاقد مع مدرب توتنهام
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
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الفجر الرياضي
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تتصارع العديد من
الأندية الأوروبية الكبرى، على التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لقيادة المهمة الفنية خلال الفترة
المقبلة، ظل الشكوك التي تدور حول مستقبل المدرب مع توتنهام .
وذكرت صحيفة " Sport1 " الألمانية، أن نادي بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع بوتشيتينو، في حال تم الإستغناء عن المدرب الألماني نيكو كوفاتش .
وتابعت الصحيفة، أن مستقبل المدرب كوفاتش مع النادي البافاري معلق في الهواء بسبب الأداء المتذبذب
للفريق ، فضلاً عن المشاكل الداخلية بين اللاعبين والمدرب .
وأشارت الصحيفة الى أن المدير العام لبايرن كارل هاينز رومينيجه يفكر في ضم إريك تين هاغ، مدرب أياكس بينما يفضّل المدير الرياضي حسن صالح حميديتش التعاقد مع بوتشيتينو .
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