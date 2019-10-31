Advertisements
Advertisements
Advertisements

"القومي للمرأة": قوانين الأحوال الشخصية الحالية لا تخدم الأسرة المصرية (فيديو)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت ريهام العاصي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ظاهرة الطلاق شهدت تزايدًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحة أنه يوجد مليون قضية أحوال شخصية تعرض سنويًا على القضاء المصري لا يتم الحكم فيها على وجه السرعة، مما يعنى أن العدالة البطيئة ظلم بين يقع على المرأة والطفل، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر من 12 لـ 15 مليون طفل شقاق نتاج حالات الطلاق وهو ما يعد كارثة داخل المجتمع.

وأشارت "العاصي"، في حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إلى أن المجلس القومي للمرأة يقوم بحملات طرق الأبواب في الكفور والنجوع ويتواصل مع المواطنين للتعرف علي مشكلاتهم، موضحة أنه ظهرت المشكلة في اختلال الموازين داخل المجتمع المصري، فلم يعد يوجد تحمل للمسئولية حيث يتزوج إثنين لأي سبب وينجبون أطفال يدفعون الثمن، مؤكدة أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية لا تخدم الأسرة المصرية.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية يوجد بها إجحاف ظالم جدا للرجل والمرأة حيث أن نظام الحضانة يوجد به خطأ، ترتيب الحاضنين خاطئ، والنفقات وإقرارها داخل المجتمع سواء الحضانة مع الأم أو أم الأم وكيفية تحصيلها بها خطأ، أسلوب الرؤية للطفل سواء الحضانة مع الأب أو الأم به خطأ.

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن كل هذه الأخطاء تسبب الظلم لكل الأطراف، إلى جانب أن الحموات يكونون سبب كبير غالبًا للطلاق بنسبة تصل الي 90%، مشددة على ضرورة معرفة المشكلات كي يتثنى للمشرع وضع قانون يحمي الأمهات من البهدلة بالسنوات في المحاكم، ويحمي الآباء من البهدلة في رؤية أولادها، منوهة بأن حادث موت الطفلة جنة كان بسبب تعذيب جدتها لها، فهل من المنطق بسبب أن والدها كفيف فلا أقوم بنقل الحضانة له، فإذا كان قادرا على رعايتها ما الذي يمنع من انتقال الحضانة إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القومي للمرأة الأحوال الشخصية أخبار مصر

أخبار تهمك

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 12 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

عاجل.. مطرب شهير يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين على تويتر (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

منذ ساعة الا ربع

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

استجابة لدعوة الرئيس نواب وعلماء يؤسسون صالون "بيوت مصر"

"فؤاد" من ورشة "المحافظين": ٦٨٪ من حالات الطلاق تتم بالخلع (صور)

حزب المحافظين ينظم ورشة عمل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية (التفاصيل الكاملة)

بين متمرد وجاحدة.. هؤلاء يتصارعون حول قانون الأحوال الشخصية

"فؤاد" عن تأييد "الطفولة والأمومة" لقانون "قومي المرأة" للأحوال الشخصية: "شاهد ماشفش حاجة"

"فؤاد": إحصائيات "القومي للمرأة" حول نسب الطلاق بمصر تضلل الرأي العام وتكشف عجزهم عن مواجهة الأزمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

11:41 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status