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شقيق مايا دياب يتعرض للضرب في مظاهرات لبنان (صورة)
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
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الفجر الفني
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كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن تعرض شقيقها للضرب، خلال اشتراكه بالتظاهرات اللبنانية، وذلك على يد أحد المؤيدين لحزب الله.
وعلقت مايا دياب، على الصورة التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "كل ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أيّ شباب هيدا خيّي وأنا فخورة فيه ..ما حدا بيعرف يضرب الّا الضعيف العاجز عن فعل أيّ شي تاني،العاجز عن الكلمة،المحروم من حرّيته،مسلوب الكرامة،العديم والعاجز..".
مازال الفنانون اللبنانيون يعلنون دعمهم وتأييدهم للمظاهرات التي حدثت في لبنان وذلك من خلال حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
فعلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الأحداث فكان أبرز تغريداتها: "نحن شعب نستاهل نعيش بكرامة، والله يحمي لبنان". وتوجهت للجيش اللبناني: "أنا بفديك بروحي وأولادي، بس حط كتفك بكتفي".
وأرسل راغب علامة، رسالة قوية للمسؤليين في لبنان قائلا: "فجأة صاروا قادرين يجيبوا الكهربا ويخففوا العجز، وين كنتو من 30 سنة؟ كل عام عجز في الكهربا، ما منصدقكن انتو كذابين نحن منذ سنوات نقول طار البلد وطلبنا أن تسنوا قانون من اين لك هذا".
بينما قالت الفنانة نجوى كرم: "الوطن ليس فقط تراب وحيطان إنما الوطن هو شعب، يعني ولادي، إخويتي، أمي، بيي، جدودي، وليس أسياد وعبيد الوطن روح إذا ما انخدم شعبو بصير جثة".
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