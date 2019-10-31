شقيق مايا دياب يتعرض للضرب في مظاهرات لبنان (صورة)





وعلقت مايا دياب، على الصورة التي نشرتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "كل ثورة إلها ثمن فكيف إذا كان يملأ قلبها الشباب ومش أيّ شباب هيدا خيّي وأنا فخورة فيه ..ما حدا بيعرف يضرب الّا الضعيف العاجز عن فعل أيّ شي تاني،العاجز عن الكلمة،المحروم من حرّيته،مسلوب الكرامة،العديم والعاجز..".









كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن تعرض شقيقها للضرب، خلال اشتراكه بالتظاهرات اللبنانية، وذلك على يد أحد المؤيدين لحزب الله.