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الخدمة الوطنية: تم إنجاز مصنع فوق أكسيد الهيدروجين في 18 شهر فقط (فيديو)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إننا نفتتح اليوم مصنعين، الأول للغازات الطبية والصناعية والآخر لفوق أكسيد الهيدروجين، مشددًا على أن مصنع الغازات الطبية والصناعية هو المصنع الثالث للشكرة في هذا المجال، وتأتي أهميته في تغطية احتياجات السوق المحلي منها وعلى رأسها غاز الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات في ظل التزايد المستمر على المنتج المتميز الخاص بشركة النصر.

وأوضح "أمين"، خلال كلمته على هامش افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 2200 متر مكعب في الساعة من الأكسجين، و900 متر مكعب في الساعة نتروجين، و100 متر مكعب ساعة من غاز الأرجون.

وتابع، أنه تم إنشاء مصنع فوق أكسيد الهيدروجين والذي يعد الأول من نوعه في مصر لهذا المنتج الذي يستخدم في صناعة الورق والمنسوجات والعديد من الصناعات الغذائية والدوائية والمنتجات البترولية، وتتعاظم أهمية هذا المصنع في كونه ستتحقق من خلاله الاكتفاء الذاتي الكامل لاحتياجات السوق المحلي منه، وإيقاف استيراده من الخارج، مع تصدير الفائض منه عن حاجة السوق المحلي، منوهًا إلى أن الطاقة الانتاجية للمصنع 23 ألف طن سنويًا من غاز فوق أكسيد الهيدروجين، مشددًا على أنه تم إنجاز هذا المشروع في 18 شهر فقط.
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الكلمات المفتاحية

مشروعات وطنية الهيدروجين الخدمة الوطنية أخبار مصر

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