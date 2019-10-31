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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.09% بمستهل التعاملات

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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سوق البحرين المالي

إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم علي إرتفاع ، وصعد المؤشر العام لـ سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا 1.32 نقطة ليصل إلى مستوى 1523.46 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 186 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.28% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.71%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 4.04% مدفوعا بصعود سهم شركة مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.25% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%.
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