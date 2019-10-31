مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.09% بمستهل التعاملات





سوق البحرين المالي





إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم علي إرتفاع ، وصعد المؤشر العام لـ سوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا 1.32 نقطة ليصل إلى مستوى 1523.46 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.3 مليون سهم بقيمة 186 ألف دينار.